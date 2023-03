Vivaio: i risultati del weekend (4-5/3) (Di lunedì 6 marzo 2023) Nel weekend del Settore Giovanile, sabato la Primavera è stata sconfitta 2-1 sul campo della Sampdoria: per i nerazzurri a segno De Nipoti. Sempre sabato, doppia vittoria in casa del Venezia per l’Under 16 (5-1 con gol di Maffessoli, Dragan, Inacio, Bono e Finazzi – in copertina nella foto di repertorio) e l’Under 15 (3-2 con reti di Camara, Michele Rinaldi e un’autorete). Oggi l’Under 18 ha superato 2-1 il Torino al Centro Bortolotti di Zingonia con gol di Fiogbe (su rigore) e Carbè. Rinviata invece al 19 marzo la gara dell’Under 17 visti gli impegni della nazionale di categoria. Per quanto riguarda l’Attività Femminile, nella quarta giornata della Fase Interregionale sabato l’Under 17 ha vinto 2-0 sul campo del Cittadella con reti di Bertola e Vitale, mentre l’Under 15 oggi è passata 4-0 su quello del Vicenza con doppietta di Crotti e gol di Boldrini e ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Neldel Settore Giovanile, sabato la Primavera è stata sconfitta 2-1 sul campo della Sampdoria: per i nerazzurri a segno De Nipoti. Sempre sabato, doppia vittoria in casa del Venezia per l’Under 16 (5-1 con gol di Maffessoli, Dragan, Inacio, Bono e Finazzi – in copertina nella foto di repertorio) e l’Under 15 (3-2 con reti di Camara, Michele Rinaldi e un’autorete). Oggi l’Under 18 ha superato 2-1 il Torino al Centro Bortolotti di Zingonia con gol di Fiogbe (su rigore) e Carbè. Rinviata invece al 19 marzo la gara dell’Under 17 visti gli impegni della nazionale di categoria. Per quanto riguarda l’Attività Femminile, nella quarta giornata della Fase Interregionale sabato l’Under 17 ha vinto 2-0 sul campo del Cittadella con reti di Bertola e Vitale, mentre l’Under 15 oggi è passata 4-0 su quello del Vicenza con doppietta di Crotti e gol di Boldrini e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trentinovolley : ????| SETTORE GIOVANILE ? I risultati del we: dieci vittorie in tre giorni per le formazioni del vivaio gialloblù ?… - ABCCastello : #GIOVANILI #MINIBASKET Tutti i risultati delle squadre del vivaio #gialloblu scese in campo nel #weekwnd… -