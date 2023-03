Virtus Pozzuoli sconfitta nel derby a Caserta

(Di lunedì 6 marzo 2023) Unamaro per laBavache incassa una sonoracontro Ble Decòche chiude il match 113 a 75 LaBavaescenelcontro. I gialloblù hanno provato a tenere aperta la gara per trenta minuti anche se l’esperienza dei giocatori di Terra di Lavoro alla fine ha pesato sulla compagine guidata da coach Sorgentone. Primo quarto È della Ble Decò Juveil primo canestro della partita con i gialloblù che con due canestri dal pitturato di Mehmedoviq e Thiam e una tripla di Greggi si portano sul 3-7 al 3?. I ritmi della partita sono molto intensi con i padroni di casa che provano a scappare sospinti da Romano (29-17 al 9?) con ...

Virtus Pozzuoli cade nel derby, Caserta vince sportcampania

