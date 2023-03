Vino | Les Grands Chais de France conquista altre fette di mercato italiano

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 marzo 2023) Milano, 6 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Dopo Verona e Bologna, Famille Helfrich, a capo del gruppo Lesde, sceglie ancora una città italiana per la presentazione dei suoi vini. Il gruppo fondato e guidato da Joseph Helfrich - che vende nel mondo 1 bottiglia su 4 dise - continua a guadagnare nuovedi, in Horeca e Gdo. Nel 2022 il giro d'affari in Italia ha, infatti, toccato i 6 milioni e 800 mila euro, contro i 5.600.000 euro del 2021. Raddoppiate, dunque, le cifre rispetto al 2019 (3.318.826 euro) e al 2020 (3.528.220 euro). Crescono anche i volumi: dalle poco più di 832.000 bottiglie nel 2019 e 2020 si è passati a 1.132.824 nel 2021 e a 1 milione e 300mila bottiglie nel 2022. Numeri frutto di una ...