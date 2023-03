Vincenzo De Lucia: età, fidanzata e biografia del comico (Di lunedì 6 marzo 2023) Vincenzo De Lucia è nato a Napoli nel 1987 e ha 35 anni di età. E’ un imitatore noto recentemente per la sua partecipazione all’amato varietà di Rai 2 Stasera Tutto è Possibile. Vincenzo De Lucia età, fidanzata Vincenzo De Lucia è molto riservato sulla sua vita privata. Non è sposato e non ha figli. biografia Diversi ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 6 marzo 2023)Deè nato a Napoli nel 1987 e ha 35 anni di età. E’ un imitatore noto recentemente per la sua partecipazione all’amato varietà di Rai 2 Stasera Tutto è Possibile.Deetà,Deè molto riservato sulla sua vita privata. Non è sposato e non ha figli.Diversi ... TAG24.

