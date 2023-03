VIDEO – Roma-Juventus 1-0, Serie A: gol e highlights della partita (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma-Juventus, posticipo della venticinquesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il VIDEO con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico. RICACCIATI INDIETRO – Roma-Juventus 1-0 nel posticipo della venticinquesima giornata di Serie A. José Mourinho torna in panchina in extremis e la Roma si aggiudica il big match. Primo tempo non certo spettacolare, ma dopo aver sofferto (con Wojciech Szczesny bravo su conclusione del grande ex Paulo Dybala) la Juventus sfiora il vantaggio a due minuti dal 45?, con cross dalla destra e inserimento perfetto di Adrien Rabiot il cui colpo di testa è deviato ... Leggi su inter-news (Di lunedì 6 marzo 2023), posticipoventicinquesima giornata diA 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Olimpico. RICACCIATI INDIETRO –1-0 nel posticipoventicinquesima giornata diA. José Mourinho torna in panchina in extremis e lasi aggiudica il big match. Primo tempo non certo spettacolare, ma dopo aver sofferto (con Wojciech Szczesny bravo su conclusione del grande ex Paulo Dybala) lasfiora il vantaggio a due minuti dal 45?, con cross dalla destra e inserimento perfetto di Adrien Rabiot il cui colpo di testa è deviato ...

