Video Roma - Juve 1 - 0, il commento della Gazzetta (Di lunedì 6 marzo 2023) Nel posticipo della 25ª giornata di Serie A, la Roma supera la Juve per 1 - 0. Decide un gol di Mancini. Guarda il Video commento dell'inviata ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 6 marzo 2023) Nel posticipo25ª giornata di Serie A, lasupera laper 1 - 0. Decide un gol di Mancini. Guarda ildell'inviata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ??? Carichi per domani sera? ?? FORZA ROMA! #RomaJuve - juventusfc : In partenza per un' altra partita ?? destinazione Roma Guarda il video completo ???? - juventusfc : Uno-due in 10 minuti e Roma battuta! ?? to #RomaJuve 19/20 - BosmanAndrea : RT @emandre961: Buongiorno dal capitano della Juventus e della nazionale italiana Ehh ma Mancini scorretto. #Juve #roma #RomaJuve #Manci… - DenverCartoons : RT @SandroS1915: Lo sapete benissimo che è già tutto apparecchiato vero? #Roma #FIGC #Juve #Chiné #Gravina #ChampionsLeague #RomaJuventus… -