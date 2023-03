Video MotoGp, Luca Marini: 'Se vinco due gare pago da bere' (Di lunedì 6 marzo 2023) Alla presentazione della Ducati Mooney VR46 di MotoGp, il grande protagonista dei test, Luca Marini, indica gli obiettivi. Bezzecchi: 'Farò di tutto per conquistare il mio primo ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 6 marzo 2023) Alla presentazione della Ducati Mooney VR46 di, il grande protagonista dei test,, indica gli obiettivi. Bezzecchi: 'Farò di tutto per conquistare il mio primo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vanganel : RT @gponedotcom: VIDEO E GALLERY Un bottino di 231 punti complessivi nella stagione d’esordio in MotoGP, un podio, una pole position, il ti… - gponedotcom : VIDEO E GALLERY Un bottino di 231 punti complessivi nella stagione d’esordio in MotoGP, un podio, una pole position… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2023 #SprintingInto2023 #LancioMooneyVR46 #MooneyVR46RacingTeam In sella alle Ducati i confermati #Luc… - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2023 #SprintingInto2023 #LancioMooneyVR46 #MooneyVR46RacingTeam In sella alle Ducati i confermati… - biagio4658 : Questo video è l'ennesima prova che la MotoGP sta stretta a Taka Nakagami. Godiamoci questa Last Dance nel 2023, da… -