VIDEO – Inzaghi | «Inter sempre in partita con la giusta intensità Lavorato da squadra»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 6 marzo 2023) Simonedopo-Lecce terminata sul punteggio di 2-0,vistato daTV ha analizzato lacomplimentandosi con ladopo la brutta sconfitta con il Bologna. Il tecnico nerazzurro ha poi sottolineato l’dellaper tutta la. Poirisponde a una domanda legata alla sfida con il Porto, ma lui è concentrato verso la sfida di campionato contro lo Spezia in programma venerdì prossimo. Fonte: Canale YouTube-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al ...