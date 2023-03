VIDEO – Inter-Lecce 0-0 | Campionato Primavera 1 | gol e highlights

Leggi su inter-news

(Di lunedì 6 marzo 2023) Termina in pareggio la sfida tra0-0 nel match valido per la ventiduesima giornata di1. Buon punto contro la capolista. PAREGGIO – Finisce a reti inviolate la sfida tra, valevole per la 22ª giornata del. La squadra di Cristian Chivu al Konami Youth Development Centre ottiene un buon punto contro la capolista. Di seguito ildi gol epubblicati sul canale YouTube del club. Fonte: Canale YouTube-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...