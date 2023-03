Victor Osimhen già scarica Napoli e la Serie A: “Lavoro per giocare un giorno in Premier League” (Di lunedì 6 marzo 2023) Sta per vincere lo scudetto con il Napoli e intanto viene premiato come “Miglior atleta straniero in Italia” dalla Stampa Estera. Ma Victor Osimhen ammette che nel suo futuro spera di lasciare sia la maglia azzurra che la Serie A: “Lavoro per giocare un giorno in Premier League“. Parole tanto eloquenti quanto disarmanti: mettendo da parte la probabile rabbia dei tifosi napoletani, è tutto il calcio italiano a ricevere l’ennesimo schiaffo. La tempistica della frase di Osimhen è sicuramente infelice, ma in questo momento è davvero possibile dargli torto? Il 24enne nigeriano è un top player e sogna legittimamente di confrontarsi con i migliori nella Superlega del calcio, che oggi si chiama appunto Premier ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Sta per vincere lo scudetto con ile intanto viene premiato come “Miglior atleta straniero in Italia” dalla Stampa Estera. Maammette che nel suo futuro spera di lasciare sia la maglia azzurra che laA: “perunin“. Parole tanto eloquenti quanto disarmanti: mettendo da parte la probabile rabbia dei tifosi napoletani, è tutto il calcio italiano a ricevere l’ennesimo schiaffo. La tempistica della frase diè sicuramente infelice, ma in questo momento è davvero possibile dargli torto? Il 24enne nigeriano è un top player e sogna legittimamente di confrontarsi con i migliori nella Superlega del calcio, che oggi si chiama appunto...

