(Di lunedì 6 marzo 2023) Così il parroco: 'Per quattro mesi di gas ed elettricità nei due centri il conto da pagare ammonta a circa 25mila euro : così per noi è dura'. Adesso si cercano donazioni per raccogliere quanto dovuto ...

Vicofaro in ginocchio, Biancalani denuncia: "Stritolati dalle bollette. Situazione insostenibile" LA NAZIONE

