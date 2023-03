Vicenda Samte | Alternativa per Benevento | “Il progetto proposto dal sindaco Mastella arranca”

(Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa dei consiglieri comunali diper. “Si ricorderà che qualche settimana fa il Consiglio Comunale difu chiamato ad approvare un ingente debito fuori bilancio per sanare la posizione del Comune nei confronti della. Con grande enfasi, in quella occasione – che non mancó di suscitare perplessità e polemiche fra gli stessi consiglieri di maggioranza – ilebbe a dire che il riconoscimento del debito avrebbe consentito alladi ritornare “in bonis”, e svolgere una funzione primaria nella riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in provincia di. Sebbene contrari alla procedura adottata (secondo noi non era necessario approvare ...

Utile, in tal senso, ricordare ciò che è successo in occasione dell'ultimo Consiglio Comunale sulla, quando dinanzi a una delibera che non aveva senso di esistere alcuni esponenti della ...Utile, in tal senso, ricordare ciò che è successo in occasione dell'ultimo Consiglio Comunale sulla, quando dinanzi a una delibera che non aveva senso di esistere alcuni esponenti della ...