Vicario al Napoli in caso di addio a Meret: l’Empoli fissa un prezzo altissimo per il portiere! (Di lunedì 6 marzo 2023) Il Napoli, dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio, ritornerà in campo sabato prossimo contro l’Atalanta per riprendere la marcia trionfale in testa alla classifica di Serie A. La squadra continua a lavorare agli ordini di Luciano Spalletti, mentre la società ha sempre una finestra aperta sulla questione calciomercato. L’edizione odierna de Il Mattino pone l’attenzione sulla vicenda Meret, con il portiere azzurro che ha una situazione contrattuale ancora piuttosto ingarbugliata. Nel caso in cui il Meret dovesse dire addio al Napoli in estate, il club si guarderà intorno alla ricerca di alternative. Una di queste, il portiere dell’Empoli, Guglielmo Vicario, viene valutato un prezzo ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 6 marzo 2023) Il, dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio, ritornerà in campo sabato prossimo contro l’Atalanta per riprendere la marcia trionfale in testa alla classifica di Serie A. La squadra continua a lavorare agli ordini di Luciano Spalletti, mentre la società ha sempre una finestra aperta sulla questione calciomercato. L’edizione odierna de Il Mattino pone l’attenzione sulla vicenda, con il portiere azzurro che ha una situazione contrattuale ancora piuttosto ingarbugliata. Nelin cui ildovesse direalin estate, il club si guarderà intorno alla ricerca di alternative. Una di queste, il portiere del, Guglielmo, viene valutato un...

