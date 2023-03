Viaggio nella nuova fabbrica di chip di ST: una eccellenza italiana dietro i successi di Apple, Tesla e Nintendo (Di lunedì 6 marzo 2023) Siamo andati a visitare la nuova fabbrica di Agrate Brianza, dove ST ha iniziato da poco a produrre processori partendo da wafer da 300 mm. ST è un vero gioiello italiano (e francese) di cui andare fieri: senza di lei la Nintendo Wii oggi non esisterebbe e la Tesla Model 3 avrebbe meno autonomia.... Leggi su dday (Di lunedì 6 marzo 2023) Siamo andati a visitare ladi Agrate Brianza, dove ST ha iniziato da poco a produrre processori partendo da wafer da 300 mm. ST è un vero gioiello italiano (e francese) di cui andare fieri: senza di lei laWii oggi non esisterebbe e laModel 3 avrebbe meno autonomia....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : In viaggio verso #Firenze. Nella sala d'attesa questo è il mood ?? - team_world : Con #AllOfThoseVoices Louis ci porta con sé in un intenso viaggio nella sua vita, nel suo percorso musicale. Un vi… - HSkelsen : 'Shahida aveva deciso di affrontare i rischi della traversata dalla Turchia pur di scappare via dalle persecuzioni… - Digital_Day : Per un appassionato di tecnologia è meglio di una visita a Gardaland - Andreacritico : @MelanyHamilton_ suggerirei la visione di questo documentario, così, per fare un viaggio nella memoria... -