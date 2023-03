Viaggio di nozze choc, il viaggio dei sogni si trasforma in incubo. Cosa è successo alla coppia (Di lunedì 6 marzo 2023) Immaginate di essere abbandonati in mezzo all’oceano durante il viaggio di nozze. È proprio quello che è capitato a una coppia californiana che pensava di passare così il più bel weekend della loro vita. Niente da fare però, saranno loro stessi a raccontare la terrificante vicenda: “Siamo stati abbandonati nell’oceano mentre facevamo snorkeling”. I due erano in viaggio di nozze alle Hawaii, un luogo magico dove fare immersioni o semplicemente snorkeling, ovvero nuotare sul pelo dell’acqua guardando in profondità con la maschera. La vicenda di Alexander Burckle ed Elizabeth Webster inizia e finisce a a Lanai, una piccola isola vicino a Maui, nel settembre 2021. I due aveva organizzato tutto in ogni dettaglio, ma non avevano considerato il maltempo. Quando il mare si ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 marzo 2023) Immaginate di essere abbandonati in mezzo all’oceano durante ildi. È proprio quello che è capitato a unacaliforniana che pensava di passare così il più bel weekend della loro vita. Niente da fare però, saranno loro stessi a raccontare la terrificante vicenda: “Siamo stati abbandonati nell’oceano mentre facevamo snorkeling”. I due erano indialle Hawaii, un luogo magico dove fare immersioni o semplicemente snorkeling, ovvero nuotare sul pelo dell’acqua guardando in profondità con la maschera. La vicenda di Alexander Burckle ed Elizabeth Webster inizia e finisce a a Lanai, una piccola isola vicino a Maui, nel settembre 2021. I due aveva organizzato tutto in ogni dettaglio, ma non avevano considerato il maltempo. Quando il mare si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... david63412279 : RT @LplLucio: A Santorini c' e' stato mio figlio in Crocera in viaggio di nozze???????? - PiliM73 : RT @LplLucio: A Santorini c' e' stato mio figlio in Crocera in viaggio di nozze???????? - LplLucio : A Santorini c' e' stato mio figlio in Crocera in viaggio di nozze???????? - jerryscottismo : @stockazz Mamma mia riva in viaggio di nozze - nerviatravel : Viaggio di nozze in Scozia -