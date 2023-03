Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2023 ore 18:45 (Di lunedì 6 marzo 2023) Viabilità DEL 6 MARZO ORE 13.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio AL MOMENTO IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTO STRADE DELLA Regione PERMANGONO LE CODE PER LAVORI SU VIA SALARIA AL MOMENTO VIGE UN SENSO UNICO ALTERNATO CHE PROVOCA CODE TRA MONTE ROTONDO SCALO E SETTEBAGNI IN ENTRABI I SENSI DI MARCIA INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRomaRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, STOP AI TRENI NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. IL SERVIZIO POI PROSEGUE CON I BUS SOSTITUTIVI DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 marzo 2023)DEL 6 MARZO ORE 13.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTO STRADE DELLAPERMANGONO LE CODE PER LAVORI SU VIA SALARIA AL MOMENTO VIGE UN SENSO UNICO ALTERNATO CHE PROVOCA CODE TRA MONTE ROTONDO SCALO E SETTEBAGNI IN ENTRABI I SENSI DI MARCIA INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, STOP AI TRENI NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. IL SERVIZIO POI PROSEGUE CON I BUS SOSTITUTIVI DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio ...

Roma: Segnalini, al via lavori su sei arterie della Capitale L'obiettivo degli interventi è proseguire nella messa in sicurezza e riqualificazione della Grande Viabilità di Roma: strade di intensa percorrenza soggette anche a un importante traffico pesante.

Giornata della donna a Modena con teatro, mostre e mimosa LA VIABILITÀ DURANTE LA CORSA Prenderà il via da piazza Roma, alle 19, la tradizionale camminata non competitiva "Donne in corsa" programmata per la Giornata della donna, mercoledì 8 marzo, a cura di ...

Viabilità. Roma, da HELBIZ arrivano le sanzioni sull'uso scorretto dei monopattini - Cinque Quotidiano Helbiz coprirà a Roma un'area operativa più vasta che includerà anche quartieri periferici con l'obiettivo di portare i benefici della micro - mobilità ad un'utenza sempre più ampia. Inoltre Helbiz, ...