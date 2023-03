Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2023 ore 18:15 (Di lunedì 6 marzo 2023) Viabilità DEL 6 MARZO ORE 13.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio AL MOMENTO IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTO STRADE DELLA Regione PERMANGONO LE CODE PER LAVORI SU VIA SALARIA AL MOMENTO VIGE UN SENSO UNICO ALTERNATO CHE PROVOCA CODE TRA MONTE ROTONDO SCALO E SETTEBAGNI IN ENTRABI I SENSI DI MARCIA INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRomaRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, STOP AI TRENI NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. IL SERVIZIO POI PROSEGUE CON I BUS SOSTITUTIVI DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 marzo 2023)DEL 6 MARZO ORE 13.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTO STRADE DELLAPERMANGONO LE CODE PER LAVORI SU VIA SALARIA AL MOMENTO VIGE UN SENSO UNICO ALTERNATO CHE PROVOCA CODE TRA MONTE ROTONDO SCALO E SETTEBAGNI IN ENTRABI I SENSI DI MARCIA INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, STOP AI TRENI NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. IL SERVIZIO POI PROSEGUE CON I BUS SOSTITUTIVI DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmessaggeroit : #roma, al via l'iter per la chiusura dell'#anello ferroviario: ecco come cambierà la viabilità nella Capitale - picenooggi : Tirreno Adriatico il 9 marzo ad Ascoli: tutte le info sulla viabilità. Le scuole chiudono prima, anche il mercato i… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: IN MEZZO ALLA STRADA CENTRO CARREGIATA SOSTE PERENNI SOPRA ZEBRATURA NON INTERVENGONO SEMPRE SEMPRE NON LAVORANO COMUNE… - GHERARDIMAURO1 : IN MEZZO ALLA STRADA CENTRO CARREGIATA SOSTE PERENNI SOPRA ZEBRATURA NON INTERVENGONO SEMPRE SEMPRE NON LAVORANO CO… - Er_Foxy_71 : Stadio Pietralata, dagli espropri alla viabilità: partito il confronto pubblico con l'As Roma -

Giornata della donna a Modena con teatro, mostre e mimosa LA VIABILITÀ DURANTE LA CORSA Prenderà il via da piazza Roma, alle 19, la tradizionale camminata non competitiva "Donne in corsa" programmata per la Giornata della donna, mercoledì 8 marzo, a cura di ... Viabilità. Roma, da HELBIZ arrivano le sanzioni sull'uso scorretto dei monopattini - Cinque Quotidiano Helbiz coprirà a Roma un'area operativa più vasta che includerà anche quartieri periferici con l'obiettivo di portare i benefici della micro - mobilità ad un'utenza sempre più ampia. Inoltre Helbiz, ... Milazzo (ME) - Via Cristoforo Colombo diventa a doppio senso da mercoledì 9 marzo ...effettuati dalla ditta incaricata nelle ore notturne proprio per evitare problemi alla viabilità. ... che rimarranno; ma verranno utilizzati in maniera opposta (da Piazza Roma verso la Marina Garibaldi),... LADURANTE LA CORSA Prenderà il via da piazza, alle 19, la tradizionale camminata non competitiva "Donne in corsa" programmata per la Giornata della donna, mercoledì 8 marzo, a cura di ...Helbiz coprirà aun'area operativa più vasta che includerà anche quartieri periferici con l'obiettivo di portare i benefici della micro - mobilità ad un'utenza sempre più ampia. Inoltre Helbiz, ......effettuati dalla ditta incaricata nelle ore notturne proprio per evitare problemi alla. ... che rimarranno; ma verranno utilizzati in maniera opposta (da Piazzaverso la Marina Garibaldi),... Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2023 ore 07:30 ... RomaDailyNews