Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2023 ore 16:30

Viabilità DEL 6 MARZO ORE 13.20 SARA SPANO' BEN RITROVATI ALL'ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio AL MOMENTO IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULL'INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTO STRADE DELLA Regione PERMANGONO LE CODE PER LAVORI SU VIA SALARIA AL MOMENTO VIGE UN SENSO UNICO ALTERNATO CHE PROVOCA CODE TRA MONTE ROTONDO SCALO E SETTEBAGNI IN ENTRABI I SENSI DI MARCIA INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRomaRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL'INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, STOP AI TRENI NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. IL SERVIZIO POI PROSEGUE CON I BUS SOSTITUTIVI DA SARA SPANO' E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, GRAZIE PER L'ATTENZIONE ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE

