Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 6 marzo 2023)DEL 6 MARZO ORE 12.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA IN COMPLANARE CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA NOMENTANA E BUFALOTTA ANCORA CODE PER LAVORI SU VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E VIA PRATICA DI MARE IN DIREZIONE POMEZIA E PIU AVANTI ALL’ALTEZZA DI CASTELNO SEMPRE PER LAVORI SU VIA SALARIA UN SENSO UNICO ALTERNATO CHE PROVOCA CODE TRA MONTEROTONDO SCALO E SETTEBAGNI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA INFINE SU VIA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TOMBA DI NERONE E IL RACCORDO IN DIREZIONE FUORIDA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral