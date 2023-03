Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2023 ore 10 | 30

(Di lunedì 6 marzo 2023)DEL 6 MARZO ORE 10.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SULLA FIRENZECODE PER UN INCIDENTE TRA ORTE E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA TUSCOLANA E PROSEGUENDO PIU AVANTI ALL’ALTEZZA DELLA A24– TERAMO ANCORA CODE PER LAVORI SU VIA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E IL RACCORDO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA INFINE SU VIA CASSIA CODE A TRATTI DAL RACCORDO E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE DEL CENTRO DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral

