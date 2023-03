Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2023 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 6 marzo 2023)DEL 6 MARZO ORE 09.35 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE RISOLTI ENTRAMBI INCIDENTI AL MOMENTO IN CARREGGITA INTERNA CI SONO RALLENTAMENTI TRA LA BUFALOTTA E L’A24TERAMO E PROSEGUENDO TRA LA DIRAMAZIUONESUD E VIA APPIA CI SPOSTIAMO VERSO IL CENTRO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DELLA SERENISSIMA LA TANGENZIALE EST E TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE CODE SU VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’ DISAGI ANCHE SU VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E ILò RACCORDO IN DIREZIONECODE A TRATTI IN ENTRABE LE DIREZIONI SU VIA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE INFINE CODE PER LAVORI SU VIA ...