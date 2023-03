Via il Reddito di cittadinanza, ecco la Mia. Tutti i dettagli (Di lunedì 6 marzo 2023) Il Reddito di cittadinanza si prepara a cambiare pelle. Il governo di Giorgia Meloni per il contrasto alla povertà è infatti pronto a varare il Mia, ovvero Misura di inclusione attiva, sorta di spin off della creatura cara al Movimento Cinque Stelle. Che succede? Premesso che il Reddito andrà a scadenza naturale a fine 2023, visto che dal 2024 non verrà rifinanziato, adesso cambia la durata del nuovo sostegno e ci sarà la divisione in due categorie con quote a scalare: occupabili e famiglie povere senza possibilità di lavorare. Per i primi il tetto massimo di sussidio sarà di 375 euro mentre per le seconde l’importo base sarà di 500 euro. La misura dovrebbe arrivare presto in Consiglio dei ministri ed essere attiva già a settembre. I potenziali beneficiari, ha scritto il Corriere della Sera, in linea con quanto deciso con la manovra, ... Leggi su formiche (Di lunedì 6 marzo 2023) Ildisi prepara a cambiare pelle. Il governo di Giorgia Meloni per il contrasto alla povertà è infatti pronto a varare il Mia, ovvero Misura di inclusione attiva, sorta di spin off della creatura cara al Movimento Cinque Stelle. Che succede? Premesso che ilandrà a scadenza naturale a fine 2023, visto che dal 2024 non verrà rifinanziato, adesso cambia la durata del nuovo sostegno e ci sarà la divisione in due categorie con quote a scalare: occupabili e famiglie povere senza possibilità di lavorare. Per i primi il tetto massimo di sussidio sarà di 375 euro mentre per le seconde l’importo base sarà di 500 euro. La misura dovrebbe arrivare presto in Consiglio dei ministri ed essere attiva già a settembre. I potenziali beneficiari, ha scritto il Corriere della Sera, in linea con quanto deciso con la manovra, ...

