Via Crucis sulla spiaggia della tragedia (Di lunedì 6 marzo 2023) L’omaggio dei crotonesi: «Avremmo voluto accoglierli vivi». Tra zaini e t-shirt nonno Youssef cerca tracce di tre nipoti e figlio morti: «Ho perso tutto» Leggi su lastampa (Di lunedì 6 marzo 2023) L’omaggio dei crotonesi: «Avremmo voluto accoglierli vivi». Tra zaini e t-shirt nonno Youssef cerca tracce di tre nipoti e figlio morti: «Ho perso tutto»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : La croce realizzata con ciò che resta della barca naufragata a #Cutro sarà portata oggi alla via Crucis organizzata… - Avvenire_Nei : #Naufragio di #migranti. Oggi alle 15 Via Crucis sulla spiaggia di #Cutro “Con Cristo tra i migranti dinanzi all’i… - Agenzia_Ansa : Via Crucis per i migranti vittime del naufragio a Steccato di Cutro. In testa al corteo c'é la croce realizzata, su… - albertocaldana : RT @acs_italia: Cristiani in #Nigeria: Via crucis senza fine. #ACSitalia ne parla nell'ultimo numero de L'Eco dell'Amore. Sfoglialo online… - TerrinoniL : Via Crucis a Steccato di Cutro, in processione la croce realizzata con pezzi del barcone: 'Ci inorridiscono morti c… -