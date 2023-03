“Vi spiego perché non gli piacevo”. GF Vip, bomba di Mercedesz Henger su Edoardo Tavassi (Di lunedì 6 marzo 2023) PERSONAGGI TV. Mercedesz Henger rilascia una lunga intervista a Radio Cusano Campus dove ha raccontato scottanti rilevazioni su Edoardo Tavassi. Qui spiega perché durante l’Isola dei Famosi tra lei e l’attuale concorrente del Gf Vp non è proprio “andata”. Leggi anche: “GF Vip 7”, Edoardo Donnamaria gesto folle contro Antonella Fiordelisi: scoppia la bufera sui social Leggi anche: “GF Vip 7”, Edoardo Donnamaria rischia la squalifica: cos’è successo Mercedesz Henger e la sua storia con Edoardo Tavassi del Gf Vip Ecco che Mercedesz Henger ritaglia un ampio spazio alla sua relazione con Edoardo Tavassi del GF Vip durante ... Leggi su tvzap (Di lunedì 6 marzo 2023) PERSONAGGI TV.rilascia una lunga intervista a Radio Cusano Campus dove ha raccontato scottanti rilevazioni su. Qui spiegadurante l’Isola dei Famosi tra lei e l’attuale concorrente del Gf Vp non è proprio “andata”. Leggi anche: “GF Vip 7”,Donnamaria gesto folle contro Antonella Fiordelisi: scoppia la bufera sui social Leggi anche: “GF Vip 7”,Donnamaria rischia la squalifica: cos’è successoe la sua storia condel Gf Vip Ecco cheritaglia un ampio spazio alla sua relazione condel GF Vip durante ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... interparami : Io non mi spiego perché se lei vuole star tranquilla non vada da lui come sempre. Oggi è stata anche lei ad ignorar… - WonderlandKaoo : Ma Cricca cosa gli è successo? Ha battuto la testa quando è uscito oppure quella di prima era una recita? Perché… - sonoallergico : @Stronza Io ho vissuto molto in Africa, se vuoi spiego a te e a tutti i testa di cazzo pro migranti perché non avet… - Nico54996103 : @ADeLaurentiis Beato te che fai il bello,il Pulcinella! Stai ?? i miei ?? dove spiego perché i tifosi devono stare pa… - Alyss_ : @iamrdrm MA ANCHE IO NON CAPISCO secondo me è perchè mi lamento troppo di questi video e account e di conseguenza m… -

Lazio, Sarri: "Vittoria contro il Napoli è un pericolo, vi spiego perchè" Notizie calcio - Maurizio Sarri , tecnico della Lazio , ha parlato in conferenza stampa di vigilia della sfida contro l' AZ Alkmaar in Conference League . Sarri su Napoli - Lazio Sarri ha parlato ... " Migrare è un diritto". Ma il cardinale dimentica la lezione di Benedetto XVI E ancora, spiegava l'indimenticato pontefice: " Il cammino di integrazione comprende diritti e doveri , attenzione e cura verso i migranti perché abbiano una vita decorosa, ma anche attenzione da ... "Tavassi Vi spiego perché ha detto che non gli piacevo', parla Mercedesz Henger "Vi spiego perché non piacevo a Tavassi", parla Mercedesz Henger Con Tavassi ci siamo trovati. Quando ha detto che non gli sono mai piaciuta, penso intendeva qualcosa di più intenso, sentimentale. ... Notizie calcio - Maurizio Sarri , tecnico della Lazio , ha parlato in conferenza stampa di vigilia della sfida contro l' AZ Alkmaar in Conference League . Sarri su Napoli - Lazio Sarri ha parlato ...E ancora, spiegava l'indimenticato pontefice: " Il cammino di integrazione comprende diritti e doveri , attenzione e cura verso i migrantiabbiano una vita decorosa, ma anche attenzione da ..."Vinon piacevo a Tavassi", parla Mercedesz Henger Con Tavassi ci siamo trovati. Quando ha detto che non gli sono mai piaciuta, penso intendeva qualcosa di più intenso, sentimentale. ... Christillin spiega perché l'Inter potrebbe rimanere a San Siro 90min IT