Vertici Mediaset preoccupati | quei grossi dubbi su Ilary Blasi

(Di lunedì 6 marzo 2023) Dall'Isola dei Famosi a Chi l'ha (mai) visto? il passo è breve. Ora che il Grande Fratello Vip sta per concludersi, Canale 5 è pronta, infatti, a proseguire la sua programmazione con il reality successivo, come in un ingranaggio a ciclo continuo. Il prossimo 17 Aprile, infatti, comincia l'edizione 2023 de L'Isola dei Famosi. Andrà avanti fino a giugno, ma ci sarà solo una puntata in diretta a settimana e non due come per il GF. In conduzione, anche per quest'anno c'èe sarà affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. In Honduras, come inviato, confermato Alvin, nonostante il sospetto di qualche frizione con la conduttrice, dopo un post instagram polemico pubblicato proprio da Alberto Bonato (nome d'anagrafe di Alvin). A prescindere dal litigio vero o presunto tra i due, ciò che preoccupa veramente i ...