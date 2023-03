Verstappen: Alonso rivale per il titolo? 'Potrà vincere delle gare' (Di lunedì 6 marzo 2023) Red Bull ha fatto la Red Bull , con buona pace del recupero che avrebbero dovuto attuare gli avversari diretti, Ferrari e Mercedes. Chi può dire di aver davvero recuperato terreno sui campioni in ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di lunedì 6 marzo 2023) Red Bull ha fatto la Red Bull , con buona pace del recupero che avrebbero dovuto attuare gli avversari diretti, Ferrari e Mercedes. Chi può dire di aver davvero recuperato terreno sui campioni in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AgiproNews : F1: Verstappen padrone delle quote dopo il primo GP. Ferrari, il titolo è già un'impresa, per i bookie è Alonso l'o… - BetItaliaWeb : ??Pronostici F1: in Bahrain domina Max Verstappen. Fernando Alonso favoloso. Zhou giro veloce in quota @101 - hyperinsomnia : RT @assilemamore: Immaginatevi una lotta mondiale Verstappen vs Alonso - lov_rofmine : RT @Megheee_: Un podio formato da Verstappen, Perez e Alonso. È letteralmente la mia nemesi. Posso spegnere buona giornata - nudiconibrividi : RT @Megheee_: Un podio formato da Verstappen, Perez e Alonso. È letteralmente la mia nemesi. Posso spegnere buona giornata -