Verona-Monza: probabili formazioni e dove vederla (Di lunedì 6 marzo 2023) Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I gialloblù vanno a caccia di punti preziosi in ottica salvezza, mentre i biancorossi vogliono aumentare il loro vantaggio sulla zona retrocessione. Verona Vs Monza si giocherà domenica 12 marzo 2023 alle ore 15 presso lo stadio Bentegodi. Verona-Monza: LE probabili formazioni 3-5-2 per i padroni di casa con Montipo’ tra i pali, Dawidowicz, Hien e Magnani in difesa. A centrocampo, Verdi, Tameze e Lazovic, con Faraoni e Doig sugli esterni. In avanti, Lasagna e Gaich. Brianzoli in campo con il 3-4-2-1: Di Gregorio in porta, Marlon, Pablo Mari e Izzo in difesa. A centrocampo, Sensi, Machin e Carlos Augusto, con Ciuuria e Pessina esterni. In avanti, Caprari e Colpani a supporto di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 6 marzo 2023) Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I gialloblù vanno a caccia di punti preziosi in ottica salvezza, mentre i biancorossi vogliono aumentare il loro vantaggio sulla zona retrocessione.Vssi giocherà domenica 12 marzo 2023 alle ore 15 presso lo stadio Bentegodi.: LE3-5-2 per i padroni di casa con Montipo’ tra i pali, Dawidowicz, Hien e Magnani in difesa. A centrocampo, Verdi, Tameze e Lazovic, con Faraoni e Doig sugli esterni. In avanti, Lasagna e Gaich. Brianzoli in campo con il 3-4-2-1: Di Gregorio in porta, Marlon, Pablo Mari e Izzo in difesa. A centrocampo, Sensi, Machin e Carlos Augusto, con Ciuuria e Pessina esterni. In avanti, Caprari e Colpani a supporto di ...

