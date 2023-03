Verissimo, Lorella Cuccarini pronta a lasciare Amici? Lei svela come stanno davvero le cose (Di lunedì 6 marzo 2023) Lorella Cuccarini è una delle professoresse di canto del talent show Amici di Maria De Filippi. Lorella è intervenuta ieri pomeriggio a Verissimo, salotto di Silvia Toffanin. L’insegnante ha raccontato la sua esperienza all’interno del programma e ha smentito un suo possibile allontanamento dalla trasmissione: Sta andando benissimo. Guarda io ogni tanto leggo qualche blog che parla di una stagione in cui probabilmente decido di andare altrove però francamente se Maria non cambia idea e non decide di cambiare professori penso che non mi muoverò da Amici. Mi trovo veramente bene, è una famiglia. Mi sono sentita accolta, mi sento nel posto giusto. Lavorare con i giovani, poter dare dei consigli, lavorare per loro è veramente una soddisfazione grande. Lorella ha poi ... Leggi su isaechia (Di lunedì 6 marzo 2023)è una delle professoresse di canto del talent showdi Maria De Filippi.è intervenuta ieri pomeriggio a, salotto di Silvia Toffanin. L’insegnante ha raccontato la sua esperienza all’interno del programma e ha smentito un suo possibile allontanamento dalla trasmissione: Sta andando benissimo. Guarda io ogni tanto leggo qualche blog che parla di una stagione in cui probabilmente decido di andare altrove però francamente se Maria non cambia idea e non decide di cambiare professori penso che non mi muoverò da. Mi trovo veramente bene, è una famiglia. Mi sono sentita accolta, mi sento nel posto giusto. Lavorare con i giovani, poter dare dei consigli, lavorare per loro è veramente una soddisfazione grande.ha poi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCalcioNews : Verissimo, Lorella Cuccarini pronta a lasciare Amici? Lei svela come stanno davvero le cose - IsaeChia : #Verissimo, Lorella Cuccarini pronta a lasciare #Amici? Lei svela come stanno davvero le cose La prof nel frattemp… - annatomasi1 : RT @workitout80: Piaccia o meno tutto nella Cuccarini grida ICONA. Tutto in lei è iconico nel senso più proprio del termine. Ogni servizio… - infoitcultura : Lorella Cuccarini a Verissimo: «Dopo 32 anni di matrimonio sono ancora innamoratissima, vorrei diventare nonna» - annatomasi1 : RT @CinguettaTV: #LorellaCuccarini smentisce categoricamente (ovviamente aggiungo io) che lei possa lasciare #Mediaset per la #rai. Bufale… -