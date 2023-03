Verissimo, Katia Follesa confessa: “Matrimonio? Non s’ha fare. Io e Angelo ci facciamo seguire da un medico, il nostro angelo” (Di lunedì 6 marzo 2023) “Questo Matrimonio non s’ha da fare, io sono sposata con me stessa”. È tra ironia e sagacia, strizzando l’occhio anche a Manzoni, che ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, Katia Follesa ha raccontato del suo rapporto con lo storico compagno angelo Pisani. Un amore che, tra difficoltà e gioie condivise, non è mai stata coronato dalle nozze: “Mi ha fatto una proposta fighissima, con un quaderno e un anello, la notte di Natale – ha spiegato la comica –. Da lì ad organizzare un Matrimonio… ho capito che non è cosa. Ci abbiamo provato, poi ho capito che era meglio di no. Gli anelli che porterò saranno solo quelli che mi regalerò io”. Niente cerimonie, né abiti da sposa, dunque. A Follesa basta un rapporto vero e sincero. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) “Questononda, io sono sposata con me stessa”. È tra ironia e sagacia, strizzando l’occhio anche a Manzoni, che ospite ada Silvia Toffanin,ha raccontato del suo rapporto con lo storico compagnoPisani. Un amore che, tra difficoltà e gioie condivise, non è mai stata coronato dalle nozze: “Mi ha fatto una proposta fighissima, con un quaderno e un anello, la notte di Natale – ha spiegato la comica –. Da lì ad organizzare un… ho capito che non è cosa. Ci abbiamo provato, poi ho capito che era meglio di no. Gli anelli che porterò saranno solo quelli che mi regalerò io”. Niente cerimonie, né abiti da sposa, dunque. Abasta un rapporto vero e sincero. ...

