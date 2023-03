Ventesima giornata Basket Serie A 2022/2023: il punto (Di lunedì 6 marzo 2023) Vincono entrambe le capoliste nella Ventesima giornata Basket Serie A 2022/2023. L’Olimpia Milano supera Scafati(89-80), mentre la Virtus Bologna si aggiudica il big match contro Tortona(91-90). Colpo esterno di Varese a Napoli(101-93), mentre Pesaro viene sconfitta sonoramente da Brindisi (100-70). Trento stende Brescia(83-76), Trieste s’impone su Treviso(97-86), e Verona supera Reggio Emilia(78-76). Ventesima giornata Basket Serie A 2022/2023: I RISULTATI DINAMO SASSARI-VENEZIA 90-81 NAPOLI-VARESE 93-101 OLIMPIA MILANO-SCAFATI 89-80 VERONA-REGGIANA 78-76 VL PESARO-BRINDISI 70-100 TRENTO-BRESCIA83-76 TRIESTE-UNIVERSO TREVISO 97-86 VIRTUS ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 6 marzo 2023) Vincono entrambe le capoliste nella. L’Olimpia Milano supera Scafati(89-80), mentre la Virtus Bologna si aggiudica il big match contro Tortona(91-90). Colpo esterno di Varese a Napoli(101-93), mentre Pesaro viene sconfitta sonoramente da Brindisi (100-70). Trento stende Brescia(83-76), Trieste s’impone su Treviso(97-86), e Verona supera Reggio Emilia(78-76).: I RISULTATI DINAMO SASSARI-VENEZIA 90-81 NAPOLI-VARESE 93-101 OLIMPIA MILANO-SCAFATI 89-80 VERONA-REGGIANA 78-76 VL PESARO-BRINDISI 70-100 TRENTO-BRESCIA83-76 TRIESTE-UNIVERSO TREVISO 97-86 VIRTUS ...

