Venezia | operaio 40enne muore dopo esser caduto da un’impalcatura

(Di lunedì 6 marzo 2023) Michele Davanzo,di 40 anni, è mortodaall’interno di un’azienda agricola, a Loncon, una frazione di Annone Veneto (). Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo stava lavorando per la Genagricola Spa, nei pressi di una tenuta vitivinicola. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari, ma non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’per i traumi riportati nella caduta. Sono intervenuti anche i carabinieri di San Stino di Livenza () e i tecnici dello Spisal, che stanno effettuando degli accertamenti su dinamica e misure di sicurezza. L’indagine è coordinata dalla Procura della repubblica di Pordenone. Susanna Silvia, sindaca di Musile di Piave, città di residenza ...

Si chiamava Michele Davanzo , aveva 40 anni e risiedeva a Musile di Piave () l'morto questa mattina, poco dopo le 11.30, cadendo da un'impalcatura all'interno di un'azienda agricola, a Loncon, una frazione di Annone Veneto (). Era dipendente di una ...Stava lavorando su una impalcatura alta 4 metri, ha perso l'equilibrio, ed è finito in terra. Una caduta che non ha lasciato scampo a Michele Davanzo, 40enne di Musile di Piave, che per conto di una ...

Venezia, operaio muore cadendo da un'impalcatura ad Annone Veneto RaiNews

Ancora un incidente sul lavoro risultato fatale ad un operaio ad Annone Veneto, in provincia di Venezia: il 40enne precipita dall'impalcatura ...