Veneto inquinato dai Pfas | migliaia di cittadini slacciati dall’acquedotto | ma nel sangue sostanze tossiche oltre i limiti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 marzo 2023) Inci sono ancoradiche, a distanza di dieci anni dalla scoperta dell’inquinamento daperfluoroalchiliche, sono privi dell’allacciamento all’acquedotto. Per questo sono costretti ad acquistare l’acqua in bottiglia per uso alimentare, visto che quella dei pozzi è imbevibile, mentre le coltivazioni di orti e terreni producono frutta e verdura con tassi altissimi di. La denuncia viene da Greenpeace che sta monitorando l’evoluzione di una situazione allarmante, al di là delle assicurazioni ufficiali. “Vivono tutti in Zona Rosa, ovvero nei 30 Comuni delle province di Vicenza, Padova e Verona maggiormente interessate – spiega Giuseppe Ungherese, responsabile campagna inquinamento di Greenpeace -. Stando agli ultimi dati ufficiali disponibili della Regione ...