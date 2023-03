Vasco Rossi riparte | a Rimini la data zero del nuovo tour Il 22 e 23 giugno a Palermo

(Di lunedì 6 marzo 2023) Venerdì 2sarà in concerto allo stadio Romeo Neri di. Sarà la' deldel cantante di Zocca. Lo annuncia il Comune di. "Non te l'aspettavi eh?" è il claim ...

Venerdì 2 giugnosarà in concerto allo stadio Romeo Neri di Rimini. Sarà la data 'zero' del tour del cantante di Zocca. Lo annuncia il Comune di Rimini. "Non te l'aspettavi eh" è il claim dell'evento, ...A distanza di quattro anni dagli show che nel 2019 lo videro superare la cifra record di 300 mila biglietti venduti per le sei date a San Siro a Milano, la prossima estatetornerà a esibirsi dal vivo negli stadi italiani. Il cantautore di Zocca ha svelato il calendario ufficiale del tour 2023 lo scorso novembre e ora ha annunciato la tradizionale data zero ...Seguono altri remix importanti: Vamos a Bailar di Paola e Chiara, Che Felicità di Elio e le Storie Tese, Ti Prendo e ti Porto Via die Yo Sigo a qui di Paulina Rubio. Siamo nel 2001, Alex ...

Vasco Rossi Re di Rimini, concerto "zero" allo stadio Neri

