Vasco Rossi, la data zero del tour negli stadi 2023 sarà a Rimini (Di lunedì 6 marzo 2023) Dopo il sold out del tour 2023 di Vasco Rossi, Live Nation annuncia che la data zero sarà a Rimini, allo stadio Romeo Neri, info e biglietti Dopo il sold out del tour 2023 di Vasco Rossi, Live Nation annuncia che la data zero è fissata il 2 giugno a Rimini, allo stadio Romeo Neri. Un appuntamento ormai consueto con l’anteprima del concerto alla vigilia della partenza vera e propria della grande carovana Vasco Live. On the road again, dopo aver riaperto la stagione dei grandi eventi all’aperto un anno fa, Vasco torna negli stadi e ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 6 marzo 2023) Dopo il sold out deldi, Live Nation annuncia che la, alloo Romeo Neri, info e biglietti Dopo il sold out deldi, Live Nation annuncia che laè fissata il 2 giugno a, alloo Romeo Neri. Un appuntamento ormai consueto con l’anteprima del concerto alla vigilia della partenza vera e propria della grande carovanaLive. On the road again, dopo aver riaperto la stagione dei grandi eventi all’aperto un anno fa,tornae ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _PuntoZip_ : Dopo il sold out del tour 2023, VASCO ROSSI annuncia la data zero il 2 giugno a Rimini - CinqueNews : Il tour di Vasco Rossi va sold out: aggiunta data zero a Rimini. Le info sui biglietti -» - SMSNEWSOFFICIAL : DOPO IL SOLD OUT DEL TOUR 2023, VASCO ROSSI ANNUNCIA LA DATA ZERO IL 2 GIUGNO A RIMINI - infoitcultura : Vasco Rossi, biglietti sold-out anche per le date di Salerno - Marilenapas : RT @direpuntoit: Vasco Rossi annuncia la data zero del suo tour #vascolive: le info sui biglietti per il concerto allo stadio di Rimini. h… -