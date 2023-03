Vasco Rossi | la data zero del tour 2023 sarà a Rimini il 2 giugno

(Di lunedì 6 marzo 2023)– foto concerto Roma, credito Villani– Dopo il sold out deldi, Live Nation annuncia che la” è fissata il 2, allo Stadio Romeo Neri. Un appuntamento ormai consueto con l’anteprima del concerto alla vigilia della partenza vera e propria della grande carovanaLive. On the road again, dopo aver riaperto la stagione dei grandi eventi all’aperto un anno fa,torna negli stadi e prosegue il suo viaggio per l’Italia. Inizia da Bologna, “per la prima volta parto da casa”, con il botto delle 4 date, 6, 7, 11, 12), allo stadio Dall’Ara, per poi proseguire verso sud con doppia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PediniSilvia : RT @SkyTG24: Vasco Rossi in concerto a Rimini, annunciata la data di Giugno 2023 allo stadio Romeo Neri - HotelRiminiNews : Vasco Rossi: il 2 giugno allo stadio “Neri” – Finalmente dopo quasi 30 anni il Blasco torna a Rimini… - HotelRiccione_ : Vasco Rossi: il 2 giugno allo stadio “Neri” – Finalmente dopo quasi 30 anni il Blasco torna a Rimini… - radiocalabriafm : Vasco rossi - siamo qui - BolognaTG24 : Il tour di Vasco Rossi va sold out. Le info sui biglietti -

Dalle influenze del cantautorato italiano , primi tra tutti Ivano Fossati e Lucio Dalla, a quelle più rock che dichiarano il suo amore per, fino alla musica francese e il richiamo del ...Le principali notizie del 6 marzo're' di Rimini, concerto zero allo stadio Romeo Neri Il mare d'inverno, a marzo in spiaggia con ombrelloni e lettino Sfonda il finestrino e ruba lo zaino ...torna a cantare negli stadi, a quattro anni di distanza dagli show che lo videro superare la cifra record di 300 mila biglietti per le sei date milanesi di San Siro . Il tour, annunciato ...

Vasco Rossi, la data zero del tour 2023 a Rimini: quando e biglietti il Resto del Carlino

Ascolta l'audio Dopo i rumors dei giorni scorsi, arriva la conferma dall’Amministrazione Comunale di Rimini. La data zero del tour estivo di Vasco Rossi, annuncia il sindaco Jamil Sadegholvaad, sar ...Buone notizie per i fan del Blasco che non sono riusciti ad accaparrarsi i biglietti del tour 2023, ufficialmente sold out: Vasco Rossi ha aggiunto una data zero a Rimini ...