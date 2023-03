Vangelo di oggi 6 Marzo 2023: Lc 6,36-38 | Video commento (Di lunedì 6 marzo 2023) Ascoltiamo e meditiamo il Vangelo di lunedì 6 Marzo 2023, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione del Vangelo di oggi:“Non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati”. “Questa è la strada che Gesù mostra a quanti vogliono essere suoi discepoli: non L'articolo Vangelo di oggi 6 Marzo 2023: Lc 6,36-38 Video commento proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 6 marzo 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi lunedì 6, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi:“Non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati”. “Questa è la strada che Gesù mostra a quanti vogliono essere suoi discepoli: non L'articolodi: Lc 6,36-38proviene da La Luce di Maria.

Lunedì 6 marzo 2023 - (Lunedì della II settimana di Quaresima) A te conviene la giustizia, o Signore, a noi la vergogna sul volto, come avviene ancora oggi per ... Vangelo Dal Vangelo secondo Luca Lc 6,36 - 38 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 'Siate ... Papa Francesco: il volto di Gesù, un anticipo del paradiso! Ascolta questo articolo Oggi si celebra la seconda domenica di Quaresima. Il Vangelo racconta la Trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor e lo stupore dei discepoli che stavano con Lui, testimoni della bellezza del Figlio di ... Parola del giorno: Lunedì 6 Marzo In questo senso c'è un invito implicito nel Vangelo di oggi a fare esperienza della misericordia di Dio. Chi ha fatto questo tipo di esperienza può vivere allo stesso modo e donare la medesima ... A te conviene la giustizia, o Signore, a noi la vergogna sul volto, come avviene ancoraper ...Dalsecondo Luca Lc 6,36 - 38 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 'Siate ...Ascolta questo articolosi celebra la seconda domenica di Quaresima. Ilracconta la Trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor e lo stupore dei discepoli che stavano con Lui, testimoni della bellezza del Figlio di ...In questo senso c'è un invito implicito neldia fare esperienza della misericordia di Dio. Chi ha fatto questo tipo di esperienza può vivere allo stesso modo e donare la medesima ... don Luigi Maria Epicoco - Commento al Vangelo del 6 Marzo 2023 - Cerco il Tuo volto Il Vangelo di oggi, domenica 05 marzo, seconda di quaresima “In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti ... Cercano un futuro migliore trovano un muro di gomma Anche in questa regione, dove accogliamo tanti profughi e migranti, siamo chiamati tutti ad esprimere la nostra solidarietà e, per chi è religioso, la vicinanza alle vittime ... “In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti ...Anche in questa regione, dove accogliamo tanti profughi e migranti, siamo chiamati tutti ad esprimere la nostra solidarietà e, per chi è religioso, la vicinanza alle vittime ...