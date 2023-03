Vanessa Incontrada: “Ciao amica mia”, tantissimi i messaggi per il ‘lutto’ | Assurdo (Di lunedì 6 marzo 2023) Vanessa Incontrada La ben nota showgirl spagnola ha mandato in tilt il popolo del web solamente per colpa di uno scatto innocuo. Vanessa Incontrada è una delle soubrette della televisione italiana, ma di origine spagnola, più apprezzata di sempre. La sua notorietà è diventata sempre più incisiva ed influente grazie alla presentazione di uno storico programma di Canale5, ovvero Zelig. La Incontrada lo ha co-condotto dal 2004 fino al 2010. In seguito, Vanessa ha anche deciso di cimentarsi nell’arte della recitazione ottenendo diversi ruoli sia sul grande schermo cinematografico che sul quello piccolo grazie a varie fiction televisive. La simpatia, l’energia e la vivacità che caratterizzano la Incontrada sono stati gli elementi grazie ai quali il pubblico ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 6 marzo 2023)La ben nota showgirl spagnola ha mandato in tilt il popolo del web solamente per colpa di uno scatto innocuo.è una delle soubrette della televisione italiana, ma di origine spagnola, più apprezzata di sempre. La sua notorietà è diventata sempre più incisiva ed influente grazie alla presentazione di uno storico programma di Canale5, ovvero Zelig. Lalo ha co-condotto dal 2004 fino al 2010. In seguito,ha anche deciso di cimentarsi nell’arte della recitazione ottenendo diversi ruoli sia sul grande schermo cinematografico che sul quello piccolo grazie a varie fiction televisive. La simpatia, l’energia e la vivacità che caratterizzano lasono stati gli elementi grazie ai quali il pubblico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lp_fan_forum : L’incubo di Vanessa Incontrada: “Laura Pausini mi ha protetto” | Eliminate tutte le foto per non soffrire - Un nuov… - dennismantovan : RT @yosoyelfanal: Chi sono i conduttori Rai più noti dal monitoraggio Rai (@_DAGOSPIA_) Amadeus 92.4% Mara Venier 91.9% Carlo Conti 90.7%… - AngeloCivico : @yosoyelfanal @_DAGOSPIA_ Gianni Morandi e Vanessa Incontrada non sono conduttori Rai - yosoyelfanal : Chi sono i conduttori Rai più noti dal monitoraggio Rai (@_DAGOSPIA_) Amadeus 92.4% Mara Venier 91.9% Carlo Conti… - lp_fan_forum : L’incubo di Vanessa Incontrada: “Laura Pausini mi ha protetto” | Eliminate tutte le foto per non soffrire - Un nuov… -