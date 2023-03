Valentino Black Tie | Pierpaolo Piccioli libera la cravatta da ogni stereotipo | “È un invito a vedere le cose esattamente per quello che sono”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 marzo 2023) Un giorno, tornando a casa,ha trovato la minore delle sue figlie, Stella, con indosso camicia bianca, giacca nera e: “Lei ha 17 anni e si stava provando qualcosa da mettere per uscire. Anziché prendere la solita felpa nera dal mio guardaroba, quel giorno la sua attenzione era stata catturata da una giacca che non mi aveva mai visto indossare. Per lei era qualcosa di nuovo perché non conosceva quel tipo di abbigliamento e non vi aveva quindi legato dei ricordi o degli stereotipi”. E in un lampo ha compreso che “per i giovani è nuovo ancheche non conoscono, non solo il nuovo assoluto”. Così, ha deciso di applicare lo stesso approccio e ha guardato a questo simbolo del potere maschile e bianco “con gli occhi di una generazione più giovane, più”, epurandolo da ...