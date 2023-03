Valentina Tereshkova compie 86 anni | gli auguri di Putin

(Di lunedì 6 marzo 2023) Il presidente russo Vladimirha inviato un messaggio di, la ex cosmonauta e prima donna nello spazio, che oggi86. Lo rende noto il portavoce del ...

Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato un messaggio di auguri a Valentina Tereshkova, la ex cosmonauta e prima donna nello spazio, che oggi compie 86 anni. Lo rende noto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Valentina Tereshkova, ingegnere aeronautico e membro del Soviet Supremo, è nata il 6 marzo 1937. È stata la prima donna ad andare nello spazio precisamente il 16 giugno 1963. Da quel giorno ha orbitato intorno alla Terra per 48 volte, e rimane ancora oggi l'unica donna ad aver compiuto una missione spaziale in solitaria.

(ANSA) - MOSCA, 06 MAR - Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato un messaggio di auguri a Valentina Tereshkova, la ex cosmonauta e prima donna nello spazio, che oggi compie 86 anni. Lo rende ...Sapevate che la prima astronauta and andare nello spazio, Valentina Tereshkova, è nata il 6 marzo 1937 Questi cinque film in streaming sono dedicati a lei.