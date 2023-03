Vaccini, Consulta: richiesta indennizzo possibile da conoscenza indennizzabilità, non solo del danno (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – È incostituzionale la norma che fa decorrere il termine triennale di decadenza per la richiesta di indennizzo del danno vaccinale da quando l’avente diritto ha avuto conoscenza del danno e non da quando ha saputo anche della sua indennizzabilità. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, nella sentenza n. 35 del 2023 (redattore Stefano Petitti), pronunciandosi su questioni sollevate dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, riguardo all’art. 3 della legge n. 210 del 1992. Nella fattispecie, i genitori di una bambina danneggiata dal vaccino contro il morbillo avevano chiesto l’indennizzo oltre il triennio da quando si era manifestato il danno e tuttavia prima che il danno stesso – in quanto causato da vaccinazione ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – È incostituzionale la norma che fa decorrere il termine triennale di decadenza per ladidelvaccinale da quando l’avente diritto ha avutodele non da quando ha saputo anche della sua. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, nella sentenza n. 35 del 2023 (redattore Stefano Petitti), pronunciandosi su questioni sollevate dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, riguardo all’art. 3 della legge n. 210 del 1992. Nella fattispecie, i genitori di una bambina danneggiata dal vaccino contro il morbillo avevano chiesto l’oltre il triennio da quando si era manifestato ile tuttavia prima che ilstesso – in quanto causato da vaccinazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Un magistrato di Cassazione critica la sentenza sulle iniezioni obbligatorie per i sanitari: «La Corte ha solo aval… - BasicLifeSupp : Indennizzo vaccini. Per Consulta incostituzionale far decorrere termine triennale da quando si è avuta conoscenza d… - QSanit : Indennizzo #vaccini. Per #Consulta incostituzionale far decorrere termine triennale da quando si è avuta conoscenza… - massimo15691 : La corte costituzionale è i suoi organi devono essere votati dal popolo.Dobbiamo liberare anche i tribunali amminis… - diverinside70 : @maaniballi @FratellidItalia Perché complice @GiorgiaMeloni con il governo @GiuseppeConteIT e @ProfDraghi di ALTO T… -