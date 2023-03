Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cntravellerIta : Vacanze Eco: in Sri Lanka all'Heritance Kandalama, l'eco-hotel nella jungla pioniere della sostenibilità -

...e l'sostenibilità sono gli obiettivi del Consorzio Limonese - affermano Marco Girardi ed il presidente Enrico Piantoni - La fiera è stata soprattutto un importante termometro per le prime...È periodo discolastiche e orde di adolescenti sono in attesa delle celebrità, a partire da ... ha presentato la sua collezione Alter Designs, interamente- responsabile (e Made in Pantin), ...... come l'escursione a Pinel Island dove praticare- snorkeling, alla Loterie Farm (antica ... "Conquisteranno immediatamente chi ama la natura e leattive " spiega Ferrini ". Qui infatti sono ...

Vacanze in Val di Funes, la eco-valle dove la montagna è più vera Vanity Fair Italia

Nel cuore del Monferrato in Piemonte, Lilelo (Little Leisure Lodges) offre un'esperienza unica di eco-glamping per stare immersi nella natura. I piccoli alloggi indipendenti sono progettati pensando a ...Le vendite di giocattoli sono calate nel 2022, ma hanno pur sempre fatto segnare il secondo anno migliore della storia: il fatturato del settore è sceso a 540 milioni di franchi, in contrazione del 4% ...