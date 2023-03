Usa, via all'arruolamento nel Pacifico: rischio secondo fronte (Di lunedì 6 marzo 2023) Si intensificano le manovre militari in Asia orientale. E si alzano le tensioni con la Cina e la Corea del Nord. Timori per l'apertura di un secondo fronte Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 6 marzo 2023) Si intensificano le manovre militari in Asia orientale. E si alzano le tensioni con la Cina e la Corea del Nord. Timori per l'apertura di unSegui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Guerra in Ucraina, i capi di Stato maggiore Usa e Italia: “Nessuno può vincerla”. I vertici militari sono più pragm… - mirkonicolino : (#Tuttosport) Dall'8 marzo a Milano, dal 13 a Hong Kong, poi toccherà agli USA: al via le udienze per la richiesta… - FRANCESCOLARDIN : No alla richiesta di danni di Renzi al Corriere: l’ex premier condannato a pagare 16mila euro. “Usa il Tribunale ci… - agenzia_nova : Al via a Houston la conferenza Ceraweek, gli Usa spingono per un aumento della produzione di petrolio - MaurilioVitto : @NoAnziche Il libro è molto meglio. E soprattutto la sua continuazione La Via Del Ritorno, per capire la nascita d… -