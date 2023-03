Usa, test cognitivi per politici over 75? Jill Biden: “Ridicolo” (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – “E’ ridicola”. Così la first lady, Jill Biden, liquida la proposta della candidata repubblicana alla Casa Bianca, Nikki Haley, di prevedere test cognitivi per i politici over 75. E riguardo alla possibilità che il marito, che ha attualmente 80 anni e ne avrà 82 al momento delle prossime elezioni presidenziali alle quale intende ricandidarsi, accetti di sottoporsi a questi test la first lady, intervistata dalla Cnn, ha detto: “Non ne abbiamo neanche parlato, non parliamo neanche di una cosa del genere”. La reazione di Jill Biden è molto simile a quella di Bernie Sanders, anche lui uno dei politici eterni per i quali la 50enne ex ambasciatrice all’Onu chiede un test: “Un’idea ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – “E’ ridicola”. Così la first lady,, liquida la proposta della candidata repubblicana alla Casa Bianca, Nikki Haley, di prevedereper i75. E riguardo alla possibilità che il marito, che ha attualmente 80 anni e ne avrà 82 al momento delle prossime elezioni presidenziali alle quale intende ricandidarsi, accetti di sottoporsi a questila first lady, intervistata dalla Cnn, ha detto: “Non ne abbiamo neanche parlato, non parliamo neanche di una cosa del genere”. La reazione diè molto simile a quella di Bernie Sanders, anche lui uno deieterni per i quali la 50enne ex ambasciatrice all’Onu chiede un: “Un’idea ...

