Usa, sparatoria a una festa di adolescenti provoca due morti (Di lunedì 6 marzo 2023) USA – Una sparatoria in Georgia ha causato la morte di due degli oltre cento adolescenti che si erano riuniti sabato a una festa in casa. Si registrano anche sei feriti. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire ciò che è accaduto in una casa di Douglasville. Non sono stati effettuati arresti durante la sparatoria e ... TAG24.

