Usa, - 1,6% ordini alle fabbriche a gennaio, meno delle stime (Di lunedì 6 marzo 2023) A gennaio, gli ordini alle fabbriche negli Stati Uniti sono in declino ma meno delle attese. Il Dipartimento del Commercio ha reso noto che gli ordini sono scesi dell'1,6%, dopo che in dicembre si era ...

Wall Street poco mossa, attesa per audizione Powell Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi: Lunedì 06/03/2023 16:00 USA : Ordini industria, mensile (atteso - 1,8%; preced. 1,8%) Martedì 07/03/2023 16:00 USA : Scorte ... USA, ordini industria gennaio - 1,6% Diminuiscono, ma meno delle attese, gli ordini all'industria statunitensi . Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, nel mese di gennaio 2023 gli ordini hanno evidenziato una variazione negativa dell'1,6% rispetto al +1,7% registrato nel mese precedente (rivisto da un preliminare di +1,8%) e contro il - 1,8% stimato dal consensus. Al netto del ...