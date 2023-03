Uovo di Pasqua Bauli 2023 del Trono di Spade, offerta su Amazon a meno di 25 € (Di lunedì 6 marzo 2023) Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare l’Uovo di Pasqua Bauli 2023 del Trono di Spade al prezzo di 24,90€ e si tratta del prezzo minimo storico. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile alla spedizione immediata. L’Uovo di Pasqua in esame è realizzato da Bauli in collaborazione con CAIYA, ed è un Uovo di cioccolato finissimo al latte da 240 grammi e presenta una sorpresa speciale legata al franchise del Trono di Spade (una collanina ad hoc). Inoltre troverete anche un portachiavi realizzato da CAIYA. Siamo di fronte ad un Uovo di Pasqua di ... Leggi su cinemaserietv (Di lunedì 6 marzo 2023) Le offertedi oggi ci permettono di acquistare l’dideldial prezzo di 24,90€ e si tratta del prezzo minimo storico. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo. Il prodotto è venduto e spedito daed è disponibile alla spedizione immediata. L’diin esame è realizzato dain collaborazione con CAIYA, ed è undi cioccolato finissimo al latte da 240 grammi e presenta una sorpresa speciale legata al franchise deldi(una collanina ad hoc). Inoltre troverete anche un portachiavi realizzato da CAIYA. Siamo di fronte ad undidi ...

