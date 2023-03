Uomini e Donne, Tina Cipollari difende per la prima volta Riccardo Guarnieri: è successo davvero (Di lunedì 6 marzo 2023) Riccardo Guarnieri si ripropone per l'ennesima volta alla stessa dama, ma riceve l'ennesimo due di picche: Tina Cipollari inaspettatamente lo difende Ricomincia dopo una settimana di interruzione il programma di Maria De Filippi: Uomini e Donne. Ad andare in onda è la puntata che dovevamo vedere il venerdì 24 febbraio, ma il programma è stato interrotto dalla notizia improvvisa della scomparsa di Maurizio Costanzo. Il fine settimana è stato dedicato al marito della conduttrice e Lunedì 27 febbraio, sono stati trasmessi da Verissimo i funerali del giornalista. Maria, torna in onda per la prima volta sabato 4 marzo con C'è posta per te ed oggi con Uomini e Donne. prima ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 6 marzo 2023)si ripropone per l'ennesimaalla stessa dama, ma riceve l'ennesimo due di picche:inaspettatamente loRicomincia dopo una settimana di interruzione il programma di Maria De Filippi:. Ad andare in onda è la puntata che dovevamo vedere il venerdì 24 febbraio, ma il programma è stato interrotto dalla notizia improvvisa della scomparsa di Maurizio Costanzo. Il fine settimana è stato dedicato al marito della conduttrice e Lunedì 27 febbraio, sono stati trasmessi da Verissimo i funerali del giornalista. Maria, torna in onda per lasabato 4 marzo con C'è posta per te ed oggi con...

