Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 6/03/23 (Di lunedì 6 marzo 2023) E’ sempre strano tornare a commentare Uomini e Donne dopo un’imprevista pausa nella programmazione. Lo è stato ai tempi della pandemia, quando tutto si fermò improvvisamente e al momento di riprendere ci siamo trovati davanti Gemma Galgani e Giovanna Abate alle prese con le chattate cringe con Sirius e l’Alchimista, ed è andata così anche stavolta, dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo. Tornare a parlare di futilità dopo avvenimenti che – in modo diverso, ovviamente – segnano un cambiamento e/o la fine di un’epoca è davvero strano, sì. Ma ben vengano le futilità, se aiutano ad alleggerire una situazione emotivamente provante. Quando sono una ventata di aria fresca, però, mica st’orrido e infinito mappazzone del Trono classico. Ellamiseria, oh! Quando nelle anticipazioni di oggi ho letto “ancora nessuna scelta” ho avuto un mancamento. MA IN CHE SENSO? ... Leggi su isaechia (Di lunedì 6 marzo 2023) E’ sempre strano tornare a commentaredopo un’imprevista pausa nella programmazione. Lo è stato ai tempi della pandemia, quando tutto si fermò improvvisamente e al momento di riprendere ci siamo trovati davanti Gemma Galgani e Giovanna Abate alle prese con le chattate cringe con Sirius e l’Alchimista, ed è andata così anche stavolta, dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo. Tornare a parlare di futilità dopo avvenimenti che – in modo diverso, ovviamente – segnano un cambiamento e/o la fine di un’epoca è davvero strano, sì. Ma ben vengano le futilità, se aiutano ad alleggerire una situazione emotivamente provante. Quando sono una ventata di aria fresca, però, mica st’orrido e infinito mappazzone del Trono classico. Ellamiseria, oh! Quando nelle anticipazioni di oggi ho letto “ancora nessuna scelta” ho avuto un mancamento. MA IN CHE SENSO? ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio_Tajani : Controllo delle frontiere, contrasto al terrorismo, lotta al narcotraffico e al crimine organizzato, tutela della s… - SusannaCeccardi : Domenico Zorzino, poliziotto dell’anticrimine, ieri si è gettato nel fiume per salvare un 75enne. Poco dopo, purtro… - matteosalvinimi : Non una parola contro i veri responsabili della strage (cioè i trafficanti di esseri umani), ma insulti e fango con… - Sundaysolitary : E comunque chicchessenedica le donne vi stanno a dà 'na bella scoppola in tutti campi cari uomini, i ogni dove. - sonojuled : @Amo_Tayah02_ per favore, stai zitta. come ci sono uomini che passano da una donna all'altra ci sono anche donne ch… -