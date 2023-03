Uomini e Donne, le parole di Federico Nicotera prima della scelta (Di lunedì 6 marzo 2023) Federico Nicotera, attuale tronista di Uomini e Donne, si è detto finalmente pronto a fare la sua scelta. Sono rimaste a corteggiarlo al dating show di Canale 5, Alice Barisciani e Carola Carpanelli. Chi sarà la sua scelta? Non sappiamo quando verrà effettuata la registrazione definitiva, ma sappiamo che nel dopo puntata di oggi, Federico ha ammesso di voler seguire finalmente il suo cuore, concentrandosi su una delle due: Siamo arrivati finalmente alla fine del percorso. Sono molto contento dei percorsi che ho fatto con entrambe le ragazze. Alti, bassi, litigate, bei momenti. Tutto quanto. Però sono arrivato ad un punto in cui sento l’esigenza di tirare fuori tutto quanto. Sarà una giornata impegnativa. Ho l’ansia già da adesso. Io dico sempre che si vive di ricordi, ... Leggi su isaechia (Di lunedì 6 marzo 2023), attuale tronista di, si è detto finalmente pronto a fare la sua. Sono rimaste a corteggiarlo al dating show di Canale 5, Alice Barisciani e Carola Carpanelli. Chi sarà la sua? Non sappiamo quando verrà effettuata la registrazione definitiva, ma sappiamo che nel dopo puntata di oggi,ha ammesso di voler seguire finalmente il suo cuore, concentrandosi su una delle due: Siamo arrivati finalmente alla fine del percorso. Sono molto contento dei percorsi che ho fatto con entrambe le ragazze. Alti, bassi, litigate, bei momenti. Tutto quanto. Però sono arrivato ad un punto in cui sento l’esigenza di tirare fuori tutto quanto. Sarà una giornata impegnativa. Ho l’ansia già da adesso. Io dico sempre che si vive di ricordi, ...

