Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza in crisi? Le foto della dama fanno chiarezza (Di lunedì 6 marzo 2023) Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono in crisi? La coppia nata sul set di Uomini e Donne è tra le più seguite sui social. La dama di Maria De Filippi aveva fatto... Leggi su leggo (Di lunedì 6 marzo 2023) Idasono in? La coppia nata sul set diè tra le più seguite sui social. Ladi Maria De Filippi aveva fatto...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SusannaCeccardi : Domenico Zorzino, poliziotto dell’anticrimine, ieri si è gettato nel fiume per salvare un 75enne. Poco dopo, purtro… - Viminale : Cordoglio e vicinanza di #Piantedosi a famiglia di Domenico Zorzino, poliziotto della Questura di Padova che ha per… - poliziadistato : Domenico lascia la moglie Sabina ed il figlio 17enne Tommaso. A loro è giunto il cordoglio del #capodellaPolizia Gi… - MrsNeverwhere : @gattonero @girlsonweb Non sia mai che le donne si difendono da uomini misogini come te! Come osiamo dire di NO! Pe… - lanuovariviera : Blitz antidroga nel Fermano, otto persone in manette per traffico di cocaina. Si tratta di quattro uomini e quattro… -